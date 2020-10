Senadora fala à TV ALEMS sobre ações federais contra queimadas no Pantanal

Entrevista vai ao ar na próxima terça-feira (6) - (Foto: Divulgação TV ALEMS)

Desde agosto, os vários focos de incêndio no Pantanal, que iniciaram no estado de Mato Grosso e chegaram a Mato Grosso do Sul devastando um quarto do bioma, têm sido motivo de preocupação da sociedade como um todo. As forças estaduais têm investido no combate e o auxílio federal começa a chegar muito em razão da articulação dos Poderes Legislativos em Brasília.

Sobre as ações imediatas e os planos futuros para o bioma, a nova edição do programa “Perspectiva”, da TV Assembleia, entrevistou a senadora Simone Tebet (MDB-MS). A conversa vai ao ar na próxima terça-feira (6).

Ela detalhou ações tomadas no Senado, em conjunto com senadores até de outros estados, com o objetivo de empenhar esforços para o combate ao fogo no Pantanal. Tebet destaca a chegada da ajuda do Governo Federal, que deve reforçar o combate aos focos, apesar de tardia. Um trabalho deve ser feito também para os próximos anos, já que a previsão é que esse cenário de estiagem se repita em 2021 e 2022.

Uma proposta para proteger o bioma para os próximos anos é fazer uma alteração na legislação relacionada à Amazônia Legal, incluindo o Pantanal nos efeitos dessa proteção legal no período de estiagem, o que deve garantir inclusive mais recursos na prevenção e combate a pontos de fogo.

