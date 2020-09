Seminário que discute futuro do combate à corrupção terá a presença do ex-ministro Sérgio Moro

Esses e outros assuntos ligados ao futuro do combate à corrupção no País devem pautar a discussão. - (Foto: MARCIO FERNANDES|ESTADAO)

O futuro do combate à corrupção no Brasil será tema do 5º Seminário Caminhos contra a Corrupção na próxima segunda-feira, dia 7. Organizado pelo Instituto Não Aceito Corrupção (Inac), o evento terá a presença de acadêmicos, representantes da sociedade civil e figuras de destaque da política e do Poder Judiciário. Os debates serão transmitidos pelo Estadão em seu portal online e nas redes sociais, e também pelo jornal El País e pelo site Poder360.

O seminário contará com dois painéis de debate a partir das 17h. O primeiro trará a visão da academia e da sociedade, com cinco especialistas: a economista e advogada Elena Landau, a procuradora Flávia Piovesan, o cientista político Fernando Schüller, o professor de Direito Constitucional Joaquim Falcão e o cientista político Marcelo Issa, da ONG Transparência Partidária. A mediação será do jornalista Afonso Benítez, do El País.

O segundo painel terá a presença ex-ministro Sérgio Moro, da ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça Eliana Calmon, dos senadores Alvaro Dias (Podemos-PR) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e do presidente do Inac, o promotor Roberto Livianu. Este debate terá mediação da jornalista Eliane Cantanhêde, colunista do Estadão.

Os debatedores devem se debruçar sobre oportunidades e obstáculos para o combate à corrupção nos próximos anos, além de analisar os acontecimentos mais recentes relacionados ao tema. O evento ocorre pouco mais de uma semana após o afastamento do governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ao mesmo tempo, a Operação Lava Jato sofre reveses após seu coordenador em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol, pedir afastamento da força-tarefa e um grupo de procuradores paulistas pedir desligamento em massa. Esses e outros assuntos ligados ao futuro do combate à corrupção no País devem pautar a discussão.

"Essa perspectiva de olhar um pouco para o futuro do combate à corrupção me parece importante, tendo em vista que nós temos esse cenário tão difícil", diz o promotor Roberto Livianu.

Idealizado por Livianu, o seminário marca também os cinco anos do Inac. A transmissão será feita por meio do aplicativo Zoom, que está com as inscrições abertas para os interessados. O conteúdo será replicado nas redes sociais do Estadão.

As inscrições podem ser feitas no link a seguir:

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhbgUlKpjr-uyNCIcpIkAgsI9VCQdUp9QS0CY4w67O_Yjgfw/viewform).