Sem plateia e com 11 candidatos, Band realiza primeiro debate das eleições 2020

Sem plateia e com 11 candidatos no estúdio, a Band realiza nesta, quinta-feira, 1º, às 22h30, o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo de 2020. Graças a uma liminar da Justiça, a emissora teve que incluir de última hora o candidato do Novo, Filipe Sabará, que estava com a campanha suspensa pelo partido.

A plateia que em edições anteriores foi palco de embates acalorados entre as claques dos partidos, este ano pela primeira vez, por causa da pandemia do novo coronavírus, será restrita a apenas dois assessores por candidato.

O distanciamento social será observado dentro do estúdio e os púlpitos contarão com frascos de álcool em gel. Os candidatos serão obrigados a ficar com a máscara durante o debate, só podendo retirá-la, caso queiram, na hora de responder às perguntas.

Participam do encontro, que terá mediação do jornalista Eduardo Oinegue, os candidatos Andrea Matarazzo (PSD), Arthur do Val (Patriota), Bruno Covas (PSDB), Celso Russomanno (Republicanos), Guilherme Boulos (PSOL), Jilmar Tatto (PT), Joice Hasselmann (PSL), Márcio França (PSB), Marina Helou (Rede), Orlando Silva (PCdoB) e Filipe Sabará (Novo).

O debate terá cinco blocos. Cada pergunta terá 30 segundos. Já a resposta, 45 segundos. Réplica e tréplica serão em 30 segundos.