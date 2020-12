'Se eu pensar em reeleição eu não trabalho', diz Bolsonaro a apoiadores

O presidente Jair Bolsonaro - (Foto: Agência Brasil)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sugeriu a apoiadores com quem conversou nesta segunda-feira, 28, na saída do Palácio do Alvorada que não estaria pensando em eventual candidatura à reeleição em 2022. Questionado sobre o assunto, o mandatário respondeu: "Se eu pensar em reeleição, eu não trabalho."

Na ocasião, o chefe do Planalto também mencionou a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, que será realizada em fevereiro.

Sem mencionar o nome de Arthur Lira (Progressistas-AL), líder do bloco de partidos conhecido como Centrão e pré-candidato apoiado por ele, Bolsonaro disse que há a chapa com o atual presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o PT, o PCdoB e o PSOL, e "outra chapa". "Estou nessa outra", comentou.

Voto impresso

Ao ouvir pergunta de um apoiador sobre a hipótese de adoção do voto impresso no Brasil, Bolsonaro voltou a relacionar eventual vitória de Lira para o comando da Mesa Diretora com negociações em torno de Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da deputada Bia Kicis (PSL-DF).

"Acabando as eleições, tem a PEC da Bia Kicis e a gente vai conversar com os dois presidentes da Câmara e do Senado para levar avante essa PEC para ver se a gente aprova o voto impresso", relatou o presidente da República.