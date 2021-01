São Paulo tem segunda noite de panelaço e gritos de "Fora, Bolsonaro"

Em vários bairros de São Paulo ocorre uma segunda noite de panelaço neste momento, juntamente com vuvuzelas e gritos de "Fora, Bolsonaro!". Ontem, o movimento foi visto em todo Brasil em meio ao colapso da saúde em Manaus e críticas em relação às ações do governo do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia de covid-19. O Broadcast apurou que há pouco havia panelaço ocorrendo em bairros como Limão, Vila Madalena, Pinheiros, República, Santa Cecília, Higianópolis e região da Avenida Paulista.