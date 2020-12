Sancionada, Lei de Barbosinha declara utilidade pública a Associação de Deodápolis

O deputado Barbosinha (DEM-MS) - (Foto: Divulgação)

Foi sancionada nesta terça-feira (1°) a Lei n° 5.605, de autoria do deputado Barbosinha (DEM-MS), que declara utilidade pública a Associação de Amigos de Vila Presidente Castelo, de Deodápolis, fundada em 1.998. A legislação está publicada na página 3 do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Localizada na área rural de Deodápolis, no distrito de Presidente Castelo, a instituição possui cerca de 25 famílias associadas e atende o pequeno produtor com promoção de atividades sociais. A diretoria e membros tem realizado ao longo do ano campanhas de agasalho, apoiado a comunidade e olhado para as famílias carentes com atendimento especializado em saúde, auxílio na reconstrução de moradias destruídas, doado cestas básicas e alimentos aos mais necessitados, e neste fim de ano está fazendo campanha de arrecadação de brinquedos para serem entregues às crianças da comunidade.

O deputado Barbosinha destacou a importante atuação da instituição em favor da população de Deodápolis. Neste ano, em face a pandemia do Covid-19, a Associação tem desempenhado papel fundamental na comunidade. “Foi necessária a intervenção desta valorosa instituição para garantir as condições mínimas de subsistência das pessoas atendidas”, completou o deputado. A Associação também promoveu palestras de conscientização ambiental, enfrentamento as drogas e combate à violência.

Com a concessão do Título de Utilidade Pública Estadual a instituição pode celebrar convênios com o Governo do Estado, bem como, receber emendas parlamentares.

Há 10 anos no comando da instituição o professor da Rede Estadual de Ensino e presidente da Associação de Amigos de Vila Presidente Castelo, Claudio Nascimento, disse que a instituição sobrevive com recursos próprios, mas que a taxa paga pelos sócios é pouca e que só cobre os custos com manutenção.

“Com essa utilidade pública poderemos buscar emendas e arrumar o telhado da sede própria da Associação que precisa de reformas e melhorias. O deputado Barbosinha tem tido um olhar sensível às nossas necessidades, tanto da instituição, quanto do município. Ele tem sido um grande padrinho, uma pessoa muito importante nesse projeto. É uma parceria muito boa e agradecemos. Agora podemos trazer emendas para adequar o ambiente e atender melhor a sociedade”, celebra ao presidente.