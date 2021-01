Ponto de Vista traz temas que marcaram 2020

Programa pode ser conferido no canal 9 da Net ou no Youtube da ALEMS - (Foto: TV ALEMS)

A edição de janeiro do Ponto de Vista traz ao telespectador da TV Assembleia uma retrospectiva com os assuntos discutidos no programa que mais repercutiram no mundo jurídico e político do Brasil em 2020. Marcado principalmente pela pandemia da Covid-19, o ano que se passou sofreu impactos da doença em todos eventos do calendário oficial e na rotina dos órgãos públicos que atendem o público sul-mato-grossense de forma presencial.

Esse cenário foi apresentado nas edições de maio e agosto, que explicaram a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a autonomia dos estados e municípios para elaborarem políticas sanitárias e o adiamento das eleições municipais. A seleção de entrevistas ainda exibe trechos de duas entrevistas. O consultor em gestão de carreiras Leonardo Moraes e a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/MS, Rosa Luz, falam nesse episódio sobre o empreendedorismo jurídico e a acessibilidade como direito no serviço público.

Apresentado pelo jornalista Paulo Radamés, o Ponto de Vista é o programa da TV ALEMS que discute o cruzamento entre o Direito e a Política, oferecendo ao telespectador a oportunidade de se manter atualizado sobre as principais novidades jurídicas do cenário nacional e estadual com advogados e servidores do sistema de justiça brasileiro. As edições são exibidas pelo canal 9 da NET, nas terças e quintas-feiras (17h30 e 13h30) e aos domingos a partir das 11h30. Além disso, todas as edições podem ser conferidas pelo Youtube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.