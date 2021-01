Retrospectiva do Juventude em Pauta destaca desafios durante pandemia

Retrospectiva 2020 garantiu atenção especial a assuntos, que de certa forma envolveram o jovem em uma realidade diferente - (Foto: Divulgação)

O Programa da TV Assembleia voltado ao público jovem debateu em 2020 diversos temas sensíveis durante o período de isolamento e distanciamento social. Assim como pessoas de outras faixas etárias, jovens de todo o Estado de MS e do Brasil tiveram que alterar suas rotinas sem deixar as obrigações de lado.

Pensando nas lições deixadas pela pandemia na sociedade, a edição com a Retrospectiva 2020 garantiu atenção especial a assuntos, que de certa forma envolveram o jovem em uma realidade diferente, como o uso constante da tecnologia, por exemplo.

O “Juventude em Pauta” conversou ao longo do ano com diversos especialistas em educação, empreendedorismo e saúde com o objetivo de levar informações sobre melhorias na qualidade de vida, nas condições de trabalho e estudo, sem esquecer de tratar da responsabilidade de cada cidadão no combate ao vírus. O Programa pode ser conferido durante a programação da TV Assembleia no Canal 9 da NET, e também no Youtube.