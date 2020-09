Renan Calheiros retira pequeno tumor no rim e passa bem

O ex-presidente do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL) - (Foto: Wilson Dias/ABrasil)

O ex-presidente do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), deu entrada ontem (14) no Hospital Sírio Libanês, na região central de São Paulo, para a retirada de um nódulo no rim direito. Segundo o hospital, o senador alagoano também foi submetido a uma biópsia na região do pâncreas.

"O senador Renan Calheiros veio ao Hospital Sírio Libanês para avaliação clínica e exames mostraram um nódulo no rim direito, que foi removido hoje. Também foi realizada biópsia numa pequena área pancreática", disse o boletim médico do hospital.

Acabo de me submeter a um procedimento cirúrgico para remover um pequeno tumor no rim direito. Fui atendido pelo doutor Publio Viana, no hospital Sírio Libanês.

Estou me sentindo bem e com fé na recuperação.

— Renan Calheiros (@renancalheiros) September 14, 2020

Ele foi operado pelo Dr. Publio Viana. De acordo com o Sírio Libanês, Renan Calheiros está bem e deverá receber alta nos próximos dias.