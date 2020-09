Relator do Orçamento 2021, senador Márcio Bittar discute prioridades com Reinaldo Azambuja 

Governador Reinaldo Azambuja - (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O relator do Orçamento 2021, senador Marcio Bittar, disse, em Campo Grande, durante reunião com o governador Reinaldo Azambuja, que pretende marcar encontro com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para discutir um modelo de atuação conjunta direcionada ao homem do campo, em especial aos pequenos produtores rurais, para que governos estaduais possam oferecer maior cobertura de apoio e ampliar a produção agropecuária brasileira. O senador afirma não ter dúvidas de que 2021 será um ano muito difícil por conta da pandemia, e que por isso o Orçamento precisa ser muito bem discutido para definir as prioridades, mas que uma delas, com certeza, será o suporte para o homem do campo.

“Queremos contemplar o Ministério da Tereza Cristina (Agricultura) através de uma ação forte com recursos para o fortalecimento do agronegócio em nosso Brasil. Estou aqui em Campo Grande hoje para ouvir o nosso amigo e governador Reinaldo Azambuja, o que ele pensa para Mato Grosso do Sul em termos de investimentos no campo para 2021. Essa discussão também quero fazer com outros governadores, cujos estados têm o agronegócio como carro-chefe em sua cadeia produtiva”, afirmou.

Márcio Bittar disse que tem todas as condições para liberação de recursos do Orçamento da União 2021 para aquisição de equipamentos aos produtores rurais e prefeituras, visando oferecer suporte necessário ao incremento da produção no campo e maquinários para abertura e manutenção de estradas vicinais, garantindo assim logística adequada para o escoamento da safra. “Precisamos unir nossas ações, Congresso, Ministério da Agricultura e governos estaduais, para criarmos meios de alavancar ainda mais o nosso agronegócio”.

Para o governador Reinaldo Azambuja, o senador Mário Bittar terá todo o apoio necessário de Mato Grosso do Sul, lembrando que seu governo, junto com a bancada federal e o Ministério da Agricultura, tem auxiliado no apoio aos produtores rurais, razão pela qual, o Estado vem de sucessivos recordes de produção agrícola nos últimos anos. “Não tenho dúvidas de que esse objetivo proposto pelo senador Bittar será de grande ajuda, não só para Mato Grosso do Sul, mas como a outros estados que tem na agropecuária um dos principais suportes da economia”.

