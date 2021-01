MS anuncia pavimentação da MS-166 e amplia logística da produção

Pavimentação da MS-166 - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de MS)

Cortando caminhos em uma das regiões de maior produção de grãos do Estado, a rodovia MS-166 receberá a implantação de pavimentação asfáltica em trecho de 37,5 km, do entroncamento com a MS-460 (Estrada da Água Fria) à BR-267, no município de Maracaju. A licitação da obra de R$ 54,5 milhões será autorizada nesta segunda-feira (18) pelo governador Reinaldo Azambuja.

Acesso alternativo a Antônio João e Ponta Porá, a MS-166 situa-se no limite de Maracaju com Nioaque e a interligação asfáltica com a MS-460 beneficiará importante corredor de produção agropecuária e usinas de álcool. Na outra ponta da rodovia, o Governo do Estado conclui licitação da pavimentação de mais 24 km, entre Antônio João e o distrito de Cabeceira do Apa.

“São importantes investimentos em logística e infraestrutura que dão competitividade aos produtores sul-mato-grossenses e encurta distâncias. A ampliação da malha pavimentada melhora as condições de produção de todos, do pequeno, médio e grande produtor, assim como dos assentados”, afirma o governador Reinaldo Azambuja.

Chapadão-Três Lagoas

A pavimentação de 37,5 km da MS-166, cuja licitação será aberta em 23 de fevereiro, é uma das onze obras viárias do pacote anunciado pelo governador na semana passada, que totaliza investimentos de R$ 376,9 milhões ainda neste ano. O pacote de obras, que soma o asfaltamento de 296 km de estradas, faz parte do Programa Governo Presente, lançado em 2019.

Reinaldo Azambuja lança ainda, nesta segunda-feira, a pavimentação de 40,3 km das MS-425, MS-229 e MS-320, em Chapadão do Sul, ao custo de R$ 56,9 milhões. A licitação será aberta no dia 24 de fevereiro. O projeto executivo do prolongamento desse asfalto, em direção a Três Lagoas (BR-158), está em elaboração. São mais 95 km, no valor de R$ 128 milhões.

O governador autorizará a restauração asfáltica de 84,8 km da MS-162, rodovia que interliga os municípios de Sidrolândia e Maracaju e integra o corredor de produção da região Sul. O primeiro lote, de 40,5 km, será lançado hoje (18), com abertura da licitação em 24 de fevereiro; o segundo, de 44,3 km, será autorizado na terça-feira (19). Serão investidos R$ 64,6 milhões.

Estrada Ecológica

O lançamento, nesta terça-feira, da pavimentação de 765 metros da MS-450, a Estrada Ecológica entre Palmeiras e Piraputanga (municípios de Dois Irmãos do Buriti e Aquidauana), finaliza a obra de infraestrutura da via, onde o Governo do Estado implantou 18,4 km de massa asfáltica, trecho entregue em 2020 pelo governador Reinaldo Azambuja.

Os 765 metros compreende a área de ocorrência de sítios arqueológicos, o que motivou a paralisação dos serviços no trecho. A obra será retomada e concluída mediante acordo entre o a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). A obra terá abertura de licitação no dia 8 de fevereiro.