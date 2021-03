Reinaldo atende Marçal e prepara auxílio emergencial em MS

Deputado Marçal com o governador Reinaldo e o secretário Sérgio de Paula - (Foto: Assembleia Legislativa MS )

O governo do Estado prepara um programa de auxílio emergencial com destinação de renda para parte da população sul-mato-grossense mais afetada pela pandemia de coronavírus. A proposta atende ao pedido do deputado Marçal Filho (PSDB) e deve beneficiar pelo menos 100 mil famílias com valor mensal de R$ 200.

Conforme anunciou o deputado, a ideia do auxílio vem sendo analisada desde o ano passado pelas equipes das secretarias de Governo e de Assistência Social. "Está sendo finalizado um estudo para identificar a quantidade de famílias em situação de vulnerabilidade extrema", diz Marçal Filho.

O Estado já tem programas sociais básicos, como o Vale Renda, que oferece auxílio de R$ 180 para cerca de 40 mil famílias. Logo após o início da pandemia, Marçal procurou a equipe do Governo para que fosse iniciado um estudo do impacto do coronavírus nas famílias sul-mato-grossenses.

"A pandemia provocou impacto econômico, social e o auxílio emergencial vem para ajudar aquelas pessoas que mais necessitam. Esperamos que nas próximas duas semanas seja finalizado o projeto para que ainda este mês comece a atender as famílias", avalia o deputado.

Como ainda está em estudo, existe a possibilidade do Governo do Estado destinar o benefício exclusivamente para compras de refeições e medicamentos. Dessa forma, funcionaria como um cartão voltado para gastos de maior prioridade para garantir a segurança alimentar das famílias.

Os critérios de quantidade de parcelas e de cadastro das famílias ainda serão anunciados pela equipe do Governo. A expectativa é a de que os trabalhos sejam finalizados ainda neste mês de março.