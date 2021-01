Rede anuncia apoio a Rodrigo Pacheco para presidência do Senado

Segundo a Rede, Pacheco se comprometeu com Randolfe e Contarato a "não ceder às tentações autoritárias" de Bolsonaro - (Imagem: Marcos Oliveira/ Agência Senado)

A Rede Sustentabilidade anunciou nesta quinta-feira, 28, que apoiará a candidatura do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) à presidência do Senado. O partido conta com dois parlamentares: Randolfe Rodrigues (AP) e Fabiano Contarato (SP). A Rede foi o último partido a definir sua posição sobre a sucessão do atual presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Em nota, o partido afirmou que resolveu apoiar o parlamentar após "a tomada de posição da maioria dos partidos de oposição, notadamente PT e PDT, em apoio à candidatura de Rodrigo Pacheco".

Os senadores afirmaram que, entre os compromissos assumidos pelo candidato ao comando do Senado, está o de "não ceder às tentações autoritárias do Sr. Jair Bolsonaro" e de "garantir os direitos consagrados na Constituição e Pactos Internacionais" - incluindo não pautar projetos que violem esses direitos.

De acordo com a nota, Pacheco ainda teria se comprometido a retornar o funcionamento do colegiado de líderes para definir a pauta de votação e com o funcionamento híbrido presencial e semipresencial do Senado.

"Além disso, o Senador Pacheco assumiu o compromisso de examinar alternativas de socorro social aos mais necessitados em vista do arrastamento da gravíssima crise ocasionada pela pandemia. Evidência de que este Senado, sob sua condução, não será um mero despachante das agendas de arrocho sobre os mais pobres, patrocinada por este Governo."