PTB protocola novo pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes

Ministro Alexandre de Moraes, do STF - (Foto: Nelson Jr./SCO/STF)

O PTB protocolou nesta terça-feira (2) novo pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A denúncia e o pedido de afastamento são assinados pelo presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson.

Entre os argumentos, a denúncia afirma que Moraes teria exercido atividade político-partidária enquanto ocupa o cargo no STF ao ter se reunido, em agosto do último ano, com o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) e o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), à época, presidentes de ambas as Casas legislativas. Na ocasião, o PTB apresentou denúncia ao Senado que acabou arquivada pelo próprio Alcolumbre.

O pedido do partido também cita, conforme informou em nota, "postura incompatível de Moraes com a honra, dignidade e decoro de suas funções", pela forma que o ministro conduz os inquéritos que investigam a produção e distribuição de notícias falsas, bem como a convocação para atos antidemocráticos.