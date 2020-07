PTB lança pré-candidatura de Marcos da Costa à Prefeitura de São Paulo

O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em São Paulo Marcos da Costa teve sua pré-candidatura à Prefeitura da capital lançada pelo PTB, partido de Roberto Jefferson. A decisão veio depois de conversas com o ex-deputado, que recentemente se tornou aliado do presidente Jair Bolsonaro.

Atualmente, Marcos da Costa preside o Instituto Trabalhista de Formação de Lideranças Políticas (ITFLP), braço do partido que atua na formação de líderes. A pré-candidatura de Costa é mais um movimento de Roberto Jefferson para fortalecer o PTB em São Paulo.

"Além de ser leal e totalmente enlaçado aos princípios e à história do partido, é um homem preparado para ocupar a cadeira de prefeito porque tem espírito público, experiência e sensibilidade social", diz o deputado estadual Campos Machado, presidente da sigla no Estado.

Há dois dias, o partido anunciou a filiação do deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia, que tinha sido expulso do PSL por ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF). "Vai ajudar o PTB a crescer e fazer com que possamos construir propostas que levem São Paulo e o Brasil a trilhar o verdadeiro caminho da competitividade, da modernidade e da prosperidade", disse Jefferson a respeito da chegada do deputado à sigla.