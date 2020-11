'PT sairá fortalecido', diz Lula sobre eleições municipais 2020

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva votando em São Bernardo do Campo nas eleições 2020 - (Foto: Gonçalo Junior / Estadão)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva compareceu para votação na manhã deste domingo, 15, em São Bernardo do Campo. O petista votou por volta das 8h na seção 070 da zona eleitoral 296, na escola João Firmino de Araújo. "Acredito que o PT sairá fortalecido após muita gente apostar no fim do PT", disse depois de ter votado e posado para selfies com funcionários da seção.

Questionado pelo Estadão sobre o número de cidades em que projeta a vitória do PT, o ex-presidente desconversou. "Acho que vamos ganhar muitas cidades. Aqui em São Paulo, o PT tinha 68 cidades e caiu para oito em 2016. Acho que vamos recuperar muitas que tínhamos perdido e vamos ganhar em novas", afirmou.

No município da Grande São Paulo, o ex-presidente apoia a candidatura à prefeitura do ex-ministro Luiz Marinho (PT), que aparece em segundo lugar nas pesquisas. O líder das intenções de voto em São Bernardo é o atual prefeito Orlando Morando (PSDB).