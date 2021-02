PT escolhe João Daniel (SE) para disputar 2ª secretaria da Câmara

A bancada do PT na Câmara dos Deputados escolheu oficialmente o deputado João Daniel (SE) para disputar a segunda secretaria da Casa pelo partido. A escolha da legenda foi uma derrota para a deputada Marília Arraes (PT-PE), que manterá candidatura avulsa pelo mesmo cargo.

A decisão do partido foi oficializada na manhã desta quarta-feira e informada aos demais parlamentares. Mesmo assim, Marília Arraes usou as redes sociais para anunciar sua tentativa ao cargo. Na publicação, ela afirma que "é muito importante garantir a presença de mulheres nos espaços de decisão."

Na terça, pressionado por partidos de oposição, o novo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), recuou e aceitou novo acordo sobre a divisão dos cargos na Mesa Diretora, colegiado responsável por decisões administrativas e até políticas da Casa.

Após desconsiderar os nomes apresentados pelo bloco que apoiou a candidatura derrotada de Baleia Rossi (MDB-SP), Lira foi alvo de ação no Supremo Tribunal Federal (STF), movida pelo PDT, e acabou voltando atrás.

Com a nova composição, a Mesa da Câmara, com sete integrantes, terá dois não governistas. Luciano Bivar (PSL-PE) será o primeiro secretário, posto que tem o controle do "caixa" da Câmara. Como combinado anteriormente, a primeira vice-presidência ficará com o deputado Marcelo Ramos (PL-AM) e a segunda, com André de Paula (PSD-PE).

No acordo firmado foi estabelecido que os partidos não apoiariam candidaturas avulsas. A eleição estava marcada para ser realizada nesta quarta-feira às 10h, atrasou.