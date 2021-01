PT decide apoiar candidatura de Baleia Rossi à presidência da Câmara

A bancada do PT decidiu apoiar a candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP) à presidência da Câmara. A adesão à campanha do deputado foi aprovada por 27 votos, contra 23, em reunião virtual de mais de duas horas, realizada na tarde desta segunda-feira, 4.

A eleição que renovará a cúpula do Congresso será no dia 1º de fevereiro e Baleia tem como principal adversário o líder do Progressistas, Arthur Lira (AL).

Líder do Centrão, Lira conta com o aval do Palácio do Planalto.

No dia 18 de dezembro, o PT já havia assinado um documento em apoio ao bloco dos partidos aliados a Rodrigo Maia (DEM-RJ), do qual Baleia faz parte. Mesmo assim, a bancada continuava dividida em lançar um candidato próprio, dentro do grupo, ou endossar a candidatura de Baleia, que é presidente do MDB.

Líderes do PT estão reunidos na tarde desta segunda com colegas da oposição, do PSB, PDT, PCdoB e Rede. Os partidos pretendem divulgar o apoio à candidatura de Baleia, conjuntamente.

Juntas, as cinco legendas somam 119 deputados, considerando as bancadas atuais com as últimas mudanças, em razão das eleições municipais.

O PSOL, com 10 parlamentares, deve ficar de fora do anúncio desta segunda.

A bancada está dividida e tem reunião agendada para o dia 15.