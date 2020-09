PSOL oficializa candidatura de Fernanda Melchionna à Prefeitura de Porto Alegre

Fernanda Melchionna já foi vereadora de Porto Alegre entre 2009 e 2018. Na Câmara dos Deputados, cumpre o seu primeiro mandato - (Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados)

Em convenção online, o PSOL oficializou na noite desta quinta-feira, 10, a candidatura da deputada federal Fernanda Melchionna para a Prefeitura de Porto Alegre. Ela terá como vice o ex-árbitro e comentarista esportivo Márcio Chagas. Neste sábado, 12, a chapa lançará o site com as propostas da pré-campanha.

O PSOL formará coligação com a Unidade Popular pelo Socialismo (UP) e o Partido Comunista Brasileiro (PCB). O partido também lançou ontem 34 pré-candidatos para a disputa de vereadores em Porto Alegre. Pelas redes sociais, Fernanda Melchionna disse que 41% dos pré-candidatos do PSOL à Câmara de Vereadores são mulheres e 25% são negros.

Na convenção, Fernanda destacou a proposta de um programa político de mobilização e de renovação da esquerda, comprometido com a classe trabalhadora, a luta feminista e antirracista. Ela reconheceu, contudo, dificuldades de chegar ao segundo turno. "Sabemos que será uma luta com os nossos 10 segundos de televisão chegar ao segundo turno", ponderou. "Temos a convicção que estando lá é muito mais fácil para o PSOL e a nossa coligação vencer a direita."

Fernanda Melchionna já foi vereadora de Porto Alegre entre 2009 e 2018. Na Câmara dos Deputados, cumpre o seu primeiro mandato. Neste ano, ocupou a liderança da bancada do partido na Casa até o mês passado, quando deixou o cargo para se dedicar à pré-candidatura em Porto Alegre.