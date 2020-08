PSD expulsará Flordelis a partir dos desdobramentos da Justiça, diz Kassab

Deputada Flordelis dos Santos Souza (PSD-RJ) - (Foto: Agência Brasil)

O presidente do PSD nacional, Gilberto Kassab, informou, em nota, que o partido irá estudar a expulsão da deputada Flordelis dos Santos Souza (PSD-RJ) - apontada pelo Ministério Público como mandante do assassinato do marido e pastor Anderson do Carmo - a partir dos desdobramentos perante a Justiça. Segundo o presidente da legenda, o partido trabalha para a suspensão imediata da filiação de Flordelis.

"O PSD esclarece que desde o início acompanhou o caso citado e defendeu o andamento e aprofundamentos das investigações. Diante do indiciamento da parlamentar, o corpo jurídico do partido adotará as medidas para a suspensão imediata de sua filiação e, a partir dos desdobramentos perante a Justiça, serão adotadas as medidas estatutárias para a expulsão da parlamentar dos seus quadros", informou Kassab.

O presidente do diretório estadual, o senador Arolde de Oliveira (RJ), afirmou que acompanhará as ações da sigla nacional.