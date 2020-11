Propaganda eleitoral vai até 22h deste sábado, véspera da eleição - ( Foto: Estadão )

O prazo para realização de propaganda eleitoral nas ruas termina neste sábado, véspera do primeiro turno das eleições. Os candidatos têm até 22h de hoje, 14, para fazer campanha com distribuição de material gráfico - como panfletos e santinhos - ou para realização de passeatas e carreatas, com ou sem carros de som.

Candidatos ou responsáveis de partidos flagrados em desobediência da norma podem ser multados ou presos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Amanhã, 15, dia da eleição, será permitida a distribuição de panfletos e o uso de materiais gráficos como bandeiras, adesivos plásticos e perfurados, todos com até 0,5 m2 de área.

O TSE calcula que quase 148 milhões de leitores devem ir às urnas neste domingo para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 5.566 municípios. Devido ao apagão em Macapá (AP), a capital não vai realizar eleições amanhã.

Eleição

Por causa do risco sanitário causado pela pandemia de covid-19, o TSE ampliou o horário de funcionamento de todas as seções eleitorais. Neste domingo, a eleição será realizada de 7h às 17h. O primeiro horário, das 7h às 10h, será preferencial para os idosos.

O uso de máscaras de proteção será obrigatório para eleitores e mesários em todas as seções eleitorais do País. O TSE estabeleceu que haja uma distância mínima de um metro entre todos os presentes na seção. O tribunal afirmou que vai disponibilizar álcool em gel em todos os locais de votação e pediu que eleitores levem as próprias canetas.

Resultados

Os boletins de urna das eleições de 2020 começam a ser emitidos às 17h deste domingo. O TSE informou que, até o dia 18 de novembro, deve disponibilizar em seu portal na internet a opção de visualização dos documentos e as tabelas de correspondência efetivadas.

Nesta eleição, o TSE disponibilizou duas ferramentas para acompanhamento do resultado em tempo real: o DivWeb (https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/divulga-desktop), mais completo; e a plataforma Resultados (https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao/resultados). Para este último, também há um aplicativo disponível para iOS e Android.

O tribunal também informou que pretende disponibilizar os resultados das votações no seu Repositório de Dados Eleitorais (RDE) até o dia 20 de novembro. Neste sábado, 14, o RDE apresentou problemas ao longo da manhã e não permitiu o download das tabelas já publicadas.

2º turno

Um segundo turno de votação entre os dois candidatos mais votados pode ocorrer nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Ao todo, 95 municípios atendem aos critérios, de acordo com o TSE. O calendário oficial prevê realização do segundo turno no dia 29 de novembro, último domingo do mês.