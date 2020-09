Pronunciamento de Bolsonaro gera panelaços no Rio

O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em rede nacional de rádio e TV, às 20h desta segunda-feira, 7, em referência ao dia em que se comemoram 198 anos da Independência do Brasil, foi seguido por protestos no município do Rio de Janeiro.

A reportagem registrou panelaços e apitaços nos bairros de Copacabana, Laranjeiras, Catete, Cosme Velho, Flamengo, Botafogo e Jardim Botânico, na zona sul, e no Grajaú, na zona norte. Na Barra da Tijuca (zona oeste) e em Copacabana também houve gritos de "fora, Bolsonaro" e "assassino".