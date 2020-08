Projeto propõe nome de professora à escola estadual de Amambai

De autoria do deputado Zé Teixeira (DEM) foi apresentado nesta terça-feira o Projeto de Lei 150 de 2020, o qual altera a denominação da Escola Estadual "Dom Aquino Corrêa", unidade escolar da Rede Estadual de Ensino localizada no município de Amambai, para Escola Estadual "Professora Vilma Oliveira da Cruz".

Conforme justificativa do parlamentar, a proposição visa atender o pleito dos vereadores do município de Amambai, por indicação aprovada por unanimidade pelo plenário daquela Casa Legislativa Municipal e endereçada ao deputado Zé Teixeira.

Vilma Oliveira da Cruz, filha de Jacinto Basílio de Oliveira e Oceany Guazina de Oliveira, desenvolveu, de acordo com a justificativa do projeto, brilhante trabalho desenvolvido como professora ao longo da sua vida, contribuindo com o setor educacional no município de Amambai. Ela era graduada em Pedagogia, com Licenciatura Plena pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jales, estado de São Paulo.