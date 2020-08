Projeto Maria da Penha vai à Escola é tema do Mulheres em Debate

Mulheres em Debate fala sobre Agosto Lilás - (Foto: TV ALEMS)

No mês em que celebramos os 14 anos de criação da Lei Maria da Penha, sancionada em 2007 é considerada uma das legislações mais avançadas do mundo, o Programa Mulheres em Debate discute os resultados de orientações realizadas entre os estudantes.

Desde 2015, o Projeto Maria da Penha vai à Escola tem o objetivo de conscientizar alunos e comunidade sobre a violência doméstica para garantir a quebra do ciclo da violência contra a Mulher.

As discussões sobre o tema também fazem parte da programação do “Agosto Lilás” - campanha promovida em prol da disseminação de informações e criação de ações que garantam os direitos das mulheres.

O bate-papo do programa foi com a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, Luciana Azambuja e com a coordenadora de psicologia educacional da secretaria de Estado de Educação, Paola Nogueira Lopes.

A conversa também trouxe os impactos da pandemia do coronavírus nas atividades estudantis e as alternativas encontradas para a continuidade dos trabalhos.

O Mulheres em Debate vai ao ar na TV Assembleia, no Canal 9 da Net e está disponível também no YouTube. Para assistir, clique aqui.