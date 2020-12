Projeto de lei que exige devolução de taxa de matrícula vai a segunda votação

O deputado estadual João Henrique (PL) - (Foto: Reprodução)

Na sessão plenária de hoje (15) da Assembleia Legislativa de MS, os deputados aprovaram em primeira discussão e votação, por unanimidade, o projeto de lei 171/2020, de autoria do deputado estadual João Henrique (PL), que exige a devolução da taxa de matrícula ao aluno que desistir do curso ou solicitar transferência antes das aulas começarem nas universidades privadas, a cada período letivo. O projeto foi para segunda discussão e votação.

“Muitos estudantes perdem o dinheiro porque não conseguem participar de todos os vestibulares. E, normalmente, é curta a grana de quem é estudante neste País”. O deputado considera que o direito do consumidor sul-mato-grossense precisa ser preservado. “É um projeto que vai conferir proteção jurídica aos estudantes contra situações de abuso e apenas cobrir 10% de custos e despesas administrativas dos exames vestibulares”, justificou o deputado.

A proposta esclarece que caberá ao Procon-MS (Superintendência de Defesa ao Consumidor) fazer a fiscalização da lei, assim como aplicar multas às instituições que descumprirem as medidas. As empresas também podem receber punições previstas no Código de Defesa do Consumidor.