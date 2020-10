Projeto de Jamilson Name, que ajuda a coibir o trabalho infantil, é aprovado na Alems

Deputado Jamilson Name - (Foto: Assessoria - Mauro Silva)

O Projeto de Lei (PL 192/2020) do deputado Jamilson Name (sem partido) foi aprovado em primeira discussão, na manhã desta quinta-feira (29), durante sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems). A proposta prevê obrigatoriedade em divulgar a proibição da exploração de trabalho infantil, mediante afixação de cartazes em locais públicos, com grande circulação de pessoas.

"Por afixar cartazes em locais públicos, alertando sobre a proibição do trabalho Infantil, visamos estimular ainda mais as denúncias contra esta prática inaceitável", afirmou Jamilson Name.

Os parlamentares adiantaram a votação do projeto para esta semana e, com 17 votos favoráveis, a proposta foi aprovada por unanimidade. Assim, o PL segue para segunda discussão e deve entrar na pauta da semana que vem.

