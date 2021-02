Projeto atualiza objetivos da campanha da Semana Estadual do Leite

O deputado Renato Câmara (MDB) apresentou nesta quarta-feira (24) o Projeto de Lei 29 de 2021, que atualiza a Lei 4.409 de 2013, a qual acrescenta ao Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Semana Sul-Mato-Grossense do Leite.

A proposta é para acrescentar que os objetivos da Semana do Leite é estimular ações visando a promoção e o apoio à atividade da leiteira; além de envolver as instituições ligadas ao setor leiteiro com intuito de colaborar para o desenvolvimento da cadeia produtiva.

O texto da lei prevê, ainda, que “o Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, poderá promover, na Semana Sul-Mato-Grossense do Leite, a realização de palestras educativas, simpósios, entre outros tipos de eventos, bem como a divulgação na mídia, boletins informativos e outras formas de publicidade no sentido de fortalecer a cadeia produtiva”.

De acordo com o autor, “o agronegócio do Leite e seus derivados desempenham um papel relevante no suprimento de alimentos e na geração de emprego e renda para a população. Portanto, apesar já criada a Semana Sul-Mato-Grossense do Leite, através da Lei nº 4.409 de 30 de setembro de 2013, os representantes da Frente Parlamentar do Leite entendem ser necessário a atualização da referida lei”.