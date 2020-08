Programa Juventude em Pauta destaca empreendedorismo jovem

Os novos tempos têm exigido cada vez mais criatividade por parte daqueles que desejam empreender. O avanço dos recursos tecnológicos tem aberto constantemente um leque de alternativas para impulsionar os novos negócios e também criar plataformas onde eles possam se desenvolver de maneira totalmente virtual.

Nesse segmento, os jovens tem se destacado por meio de ideias inovadoras e facilidade de manuseio com as ferramentas online, porém, muitos deles não possuem recursos financeiros ou suporte tecnológico para colocarem suas ideias em prática. Por isso, com o intuito de mediar esses projetos e torná-los efetivamente viáveis que surgiu o Living Lab MS, do Sebrae.

Sobre o tema, a jornalista Lívia Machado conversou com Leandra Costa, gerente do Living Lab MS, entre os assuntos em destaque nessa edição do “Juventude em Pauta” estão o empreendedorismo 5.0, a importância do plano de negócios, quando as ideias podem ou não sair do papel, e de que forma os jovens podem ser mais assertivos em seus projetos.