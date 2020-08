Programa da TV ALEMS responde dúvidas da população sobre adiamento das eleições

O programa traz uma entrevista com o advogado especialista em Direito Eleitoral, João Paulo Lacerda. - (Foto: Divulgação/TV ALEMS)

Aprovada pelo Senado Federal no final de julho, a Proposta de Emenda Constitucional 18/2020 estabeleceu novas datas para a realização do primeiro e do possível segundo turnos das eleições municipais deste ano. A decisão foi motivada pela crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19 e trouxe muitas dúvidas aos candidatos e, principalmente, aos eleitores de todo o Brasil.

Para responder algumas delas, a equipe de Comunicação da Assembleia Legsilativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) fez uma enquete na página oficial do Instagram e reuniu perguntas feitas pela população. O programa traz uma entrevista com o advogado especialista em Direito Eleitoral, João Paulo Lacerda.

Apresentado pelo jornalista Paulo Radamés, o Ponto de Vista é o espaço da TV ALEMS dedicado ao encontro entre Direito e Política, sempre trazendo as atualizações jurídicas em pauta no cenário estadual e nacional. Suas edições são exibidas pelo canal 9 da Claro NET TV, nas terças, às 17h30, quintas-feiras, às 13h30, e aos domingos, a partir das 11h30. Todos os episódios do programa também estão disponíveis no YouTube do Legislativo Estadual.