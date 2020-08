Programa Considerações aborda o impacto da Covid-19 nas contas do Estado

Programa conta com a participação de representantes do Poder Legislativo e Executivo - (Foto:Divulgação TV ALEMS)

Quais foram os impactos do novo coronavírus nas arrecadações das contas do Estado? Como estão sendo os desafios da administração pública com a queda de receitas? Tudo isso você confere no programa Considerações, exibido neste mês de agosto, a partir desta quarta-feira (5), na grade da Rádio e TV ALEMS.

Participam do programa o deputado estadual Gerson Claro (PP), atual líder do governo na Assembleia Legislativa, e o secretário de governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

O programa mensal apresentado pelo gerente de TV e Rádio da Casa de Leis, Maurício Picarelli, é inserido na grade de programação da TV ALEMS em horários fixos: segunda-feira às 14h30, quarta e sexta-feira às 16h e domingo às 11h - no canal 9 da Claro NET, na TV ALEMS e também está disponível no canal do YouTube