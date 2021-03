Procurador-geral recomenda a Doria suspensão de cultos, missas e futebol em SP

Igreja Nossa Senhora do Brasil com fieis na pandemia - (Foto: Estadão/Marcelo Chello )

O procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mario Sarrubbo, recomendou ao governador João Doria (PSDB) que "tome as devidas providências para suspensão da realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo e de eventos esportivos de qualquer espécie, inclusive partidas de futebol, durante a fase vermelha do Plano São Paulo".

A recomendação foi assinada nesta terça-feira, 9, após uma reunião virtual que o PGJ promoveu para examinar decreto do governador que classificou as igrejas como atividades essenciais e poupou os templos de fecharem as portas na pandemia.

Membros do gabinete de crise da covid-19 instituído no Ministério Público paulista, líderes religiosos e integrantes do Comitê de Contingência do governo estadual participaram do encontro virtual promovido nesta segunda, 8. Na ocasião, os médicos que integram o gabinete de crise instituído pela PGJ para orientar os promotores e procuradores de Justiça no enfrentamento à pandemia apontaram a taxa de ocupação dos leitos de UTI e o maior índice de transmissibilidade das novas cepas do coronavírus como fatores críticos neste momento da crise sanitária.

O PGJ ressaltou que a suspensão das atividades religiosas coletivas e dos eventos esportivos "torna-se imprescindível" considerando que o recrudescimento da pandemia da covid-19 e o aumento do número diário de pessoas infectadas, de internações e de mortes levou o governo a incluir todas as regiões do Estado na fase mais restritiva do Plano São Paulo.