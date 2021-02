Presidente eleito destaca missão e desafios no comando da CCJR

O novo presidente da CCJR é advogado e historiador, com pós-graduação em Gestão Pública e Direito Administrativo - (Foto: Carlos Godoy)

Eleito nesta terça-feira (24), por unanimidade, para o comando da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado Gerson Claro (PP) destacou o desafio e a missão diante da nova atribuição na Casa de Leis.

“Quero agradecer aos votos, ao consenso e à confiança dos nobres pares, e dizer que vamos trabalhar muito para contribuir com o desenvolvimento dos trabalhos desta Casa, mantendo sempre como primazia o âmbito constitucional das matérias, cumprindo nosso papel de forma técnica, da melhor forma possível”, afirmou.

O novo presidente da CCJR é advogado e historiador, com pós-graduação em Gestão Pública e Direito Administrativo. É vice-presidente regional do Partido Progressista e já atuou como líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Além de Gerson Claro e Barbosinha (DEM), eleito vice-presidente, integram a CCJR os deputados Evander Vendramini (PP), Rinaldo Modesto (PSDB) e Eduardo Rocha (MDB). Eles destacaram a unidade do colegiado e desejaram que a comissão continue apresentando um trabalho técnico e competente sob o comando do novo presidente.

“Não tenho dúvida nenhuma que a nossa comissão vai estar bem representada na presidência do meu colega progressista Gerson Claro”, afirmou Evander.

Rinaldo Modesto ressaltou a experiência e o conhecimento jurídico do novo presidente. O discurso foi incorporado por Barbosinha, que enfatizou a importância da comissão no que diz respeito à análise das matérias do ponto de vista da constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, sem avançar na questão do mérito.

Saiba mais sobre a eleição da CCJR clicando aqui.