Presidente do TJMS recebe visita institucional da OAB/MS

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, Mansour Karmouche e o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Carlos Eduardo Contar - (Foto: Divulgação)

Na manhã desta quarta-feira (10), o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Carlos Eduardo Contar, recebeu, no Gabinete da Presidência do TJMS, a visita institucional de cortesia do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, Mansour Karmouche.

No encontro foram tratadas questões e projetos de interesse mútuo de ambas as instituições, além da possibilidade de serem firmadas parcerias futuras entre os dois órgãos.

Também participaram da reunião o juiz auxiliar da Presidência do TJ, Eduardo Siravegna, e o vice-presidente designado da OAB/MS, Walfrido Azambuja Júnior.