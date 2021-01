Prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela morre de covid-19

O prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), morreu aos 71 anos na madrugada desta quarta-feira (13) por complicações decorrentes da covid-19. A notícia foi dada pela família do ex-governador de Goiás em suas redes sociais. Maguito estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde outubro de 2020, antes mesmo do primeiro turno das eleições municipais, e tomou posse como prefeito de Goiânia por meio de assinatura eletrônica e ainda sedado. O vice-prefeito Rogério Cruz (Republicanos) assumiu o cargo interinamente já em 1º de janeiro e deve seguir no comando da capital.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, ocorrido nesta madrugada de 13 de janeiro. Internado desde o dia 22 de outubro para tratar da covid-19, Maguito lutava contra uma infecção pulmonar diagnosticada na semana passada. A família está providenciando o traslado do corpo de São Paulo para Goiás e ele deve ser sepultado em Jataí, sua terra natal. Assim que tivermos mais informações repassaremos", diz nota da equipe do prefeito.