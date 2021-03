Pré-natal e cuidados com o recém-nascido são temas do programa Saúde em Foco

A base de uma maternidade saudável é uma experiência positiva não só no parto, mas também ao longo do pré-natal. E para esclarecer as futuras mamães sobre esse assunto, a entrevista do Programa Saúde em Foco de março é com o médico Pedro Amaral, pediatra neonatal. De acordo com o especialista, alguns exames são essenciais para garantir a saúde da gestante e do bebê. Entre eles, o hemograma, para diagnosticar anemia. A cultura da urina, para verificar a presença de bacteriúria assintomática.Também é indicado que todas as gestantes meçam o índice glicêmico para detectar diabetes gestacional, e façam testes de HIV e sífilis.

Outro destaque do programa, são os exames essenciais para garantir a saúde do bebê, como as ultrassonografias. Segundo Pedro Amaral, o primeiro ultrassom é endovaginal, o qual confirma o tempo de vida do bebê, seu tamanho e, assim definir as condutas médicas até o parto. Ainda no primeiro trimestre gestacional deve ser realizado o ultrassom obstétrico, que verifica a medida da translucência nucal, rastreando o risco de doenças genéticas ou alterações no organismo do bebê. Esse exame é capaz de detectar, por exemplo, a Síndrome de Down. Já no segundo trimestre da gravidez, é realizado o morfológico para verificar a formação dos órgãos e estruturas do bebê.

