Posse de Mara Caseiro é marcada pela emoção e reconhecimento ao legado de Onevan

A solenidade realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), que empossou a deputada Mara Caseiro (PSDB) nesta manhã (18) foi marcada pela emoção e reconhecimento ao legado de Onevan de Matos, que tem a sua história entrelaçada com a própria história de criação e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. O parlamentar, que exercia seu 9º mandato na Assembleia Legislativa, e possuía mais de 40 anos de vida pública, faleceu na última sexta-feira (13).

Com a morte de Onevan de Matos, e previsão no Regimento Interno da ALEMS, a recomposição do quadro completo de parlamentares da Casa de Leis, que atualmente totaliza 24 deputados estaduais, coube a Mara Elisa Navacchi Caseiro, suplente do Partido Social da Democracia Brasileira. Será a terceira vez que Mara exercerá o cargo de deputada estadual. Mara Caseiro atua na região do Conesul, e foi vereadora e prefeita na cidade de Eldorado. Antes da posse de hoje estava no comando da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), onde exercia o cargo de diretora-presidente da entidade.

O evento foi realizado por vídeoconferência e transmitido por todos os canais de comunicação da Casa de Leis, sendo o ato de posse e suas formalidades conduzidas pelo presidente Paulo Corrêa (PSDB). Agora ela é a única mulher entre os parlamentares. Muito emocionada, a deputada Mara Caseiro falou sobre a representatividade da mulher. “É importante termos uma representatividade feminina, pois hoje nós não há uma mulher representando as nossas mulheres de todo o Estado, aqui na Casa de Leis”, destacou.

A deputada ainda reiterou as bandeiras que continuará levantando em seu mandato. “Projetos sociais, saúde, enfrentamento e combate a violência contra a mulher, resgatar a consciência jovem. O trabalho de um deputado estadual acontece no dia a dia, ouvindo as demandas e trazendo as soluções por meio dos projetos de lei e demais ações parlamentares. Vamos juntos continuar a transformar e desenvolver o nosso lindo Estado”, concluiu Mara Caseiro.

Homenagem

Foi feito um minuto de silêncio pela morte de Onevan de Matos. Em seguida, a prefeita eleita de Naviraí, Rhaiza Matos, filha e sucessora de Onevan, recebeu a placa que o pai usava sobre sua mesa de trabalho das mãos do presidente Paulo Corrêa. O secretário de Articulação Política do Governo do Estado, Sérgio de Paula, e o seu vice, Márcio Araguaia, também participaram da homenagem.

Rhaiza Matos agradeceu a todos pela homenagem ao pai. “Cumprimento todas as autoridades, um momento de muita emoção, desde sexta eu vivo a cada dia uma emoção diferente, assumi uma posição de muita honra e responsabilidade, onde vou fazer o meu melhor para continuar a levar a honra do meu pai como ele gostaria de estar na prefeitura de Naiviraí”, declarou.