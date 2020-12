Ponto de Vista: procuradora do MPT fala sobre trabalho infantil

A edição de dezembro do Ponto de Vista traz ao telespectador da TV Assembleia uma entrevista com a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul, Cândice Arósio, sobre as ações do órgão que visam o combate e erradicação do trabalho infantil no estado. O programa vai ao ar a partir das 15h30 desta terça-feira (15).

À frente do MPT desde o fim de 2019, a procuradora apresentou a construção jurídica que permite ao órgão fiscalizar os estabelecimentos denunciados, além da rotina dos trabalhos educativos e de conscientização sobre esse problema que ainda persiste no Brasil. O bate-papo também indicou ao telespectador da TV ALEMS as funções do aplicativo Pardal MPT, que permite a qualquer cidadão oferecer uma denúncia sobre violações de direitos trabalhistas.

Apresentado pelo jornalista Paulo Radamés, o Ponto de Vista é o programa da TV ALEMS que debate o cruzamento entre o Direito e a Política, oferecendo ao telespectador a oportunidade de se manter atualizado sobre as principais atualizações jurídicas do cenário nacional e estadual em entrevistas com advogados e servidores do sistema de justiça brasileiros.

As edições são exibidas pelo canal 9 da NET, nas terças e quintas-feiras (17h30 e 13h30) e aos domingos a partir das 11h30. Além disso, todas as edições podem ser conferidas pelo Youtube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.