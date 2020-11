Podemos e MDB devem ir ao segundo turno em Cuiabá

Com um candidato à reeleição e dois ex-vereadores de oposição liderando a intenção de votos, a disputa pela prefeitura de Cuiabá está praticamente empatada para o 1.º turno. Abílio Jr lidera as intenções de votos válidos com 32%, segundo a pesquisa Ibope divulgada na sexta-feira, contra 31% do ex-prefeito Emanuel Pinheiro. A margem de erro é de quatro pontos porcentuais e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa foi registrada no TRE do Mato Grosso sob protocolo nº MT-05359/2020.