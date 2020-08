PF investiga ameaça ao Consulado Chinês em São Paulo - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O Grupo de Repressão à Crimes Cibernéticos da Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda, 24, a Operação Pronta Resposta para investigar suposta ameaça contra o Consulado da República Popular da China em São Paulo.

Segundo a corporação, um representante do Consulado procurou a PF na última sexta, 21, para informar sobre o recebimento de um e-mail que exigia o pronto fechamento da representação consular, sob a ameaça de ataques caso não atendido. A mensagem indicava que ações teriam início nesta segunda-feira.

A Polícia Federal então executou protocolos de urgência e identificou a origem do ataque. O caso foi analisado pelo plantão da Justiça Federal no fim de semana, que expediu de mandado de busca e apreensão para a residência do investigado.

Durante as buscas foram apreendidos computadores e aparelhos celulares para apuração da motivação do crime e da eventual participação de outros envolvidos.