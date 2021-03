PF abre operação contra desembargadores do TRT-RJ e advogados ligados a Witzel

Governador afastado do Rio, Wilson Witzel - (Foto: Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) abriu nesta terça-feira, 2, a Operação Mais Valia contra desembargadores do Tribunal Regional de Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) e advogados ligados ao governador afastado Wilson Witzel (PSC). Os agentes cumprem 11 mandados de prisão preventiva e outros 26 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, incluindo na sede do tribunal. As ordens foram expedidas a pedido da Procuradoria-Geral da República pela ministra Nancy Adrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A ação foi aberta na esteira das investigações que levaram ao afastamento de Witzel do governo fluminense em agosto do ano passado. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), a etapa apura possível pagamento de vantagens indevidas a magistrados que, em contrapartida, teriam beneficiado o grupo político do governador afastado.

"As medidas cautelares, cumpridas no Rio de Janeiro, decorreram de vasto acervo de provas apontando para a prática de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa", informou o MPF.

No mês passado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu aceitar a primeira das três denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal contra Witzel. Com o resultado do julgamento, o ex-juiz foi colocado no banco dos réus por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro na esteira da Operação Tris in Idem. Outras frentes de investigação envolvendo o grupo político do governador afastado seguem em curso.

Os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, entraram na mira da Procuradoria Geral da República com a delação do ex-secretário de Saúde Edmar Santos. Na primeira denúncia contra Witzel, a Procuradoria-Geral da República transcreveu acusações contra um dos magistrados, Marcos Pinto da Cruz, acusado pelo delator de propor um esquema de propinas envolvendo decisões judiciais a favor de organizações sociais da área da Saúde com dívidas trabalhistas e valores a receber do Estado a títulos de "restos a pagar". O desembargador foi afastado das funções administrativas em setembro do ano passado.

O ex-presidente do TRT, desembargador Fernando Antonio Zorzenon da Silva, também foi citado pela PGR por ter emitido ato favorável a uma empresa ligada a Mário Peixoto, preso da Operação Lava Jato. Quando foi mencionado na denúncia, o magistrado disse, por meio de nota, que sua carreira de quase 40 anos foi pautada na "mais absoluta retidão, não havendo um único ato sequer tomado fora dos estritos limites legais". O espaço está aberto para as manifestações dos citados.