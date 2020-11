Pesquisa indica Rogério Câmara como prefeito eleito em Ivinhema

Se a eleição fosse hoje, Rogério Câmara seria eleito prefeito de Ivinhema com 47,72% das intenções de votos - (Foto: Divulgação)

A dois dias das eleições, o advogado Rogério Câmara (MDB) lidera a disputa pela Prefeitura de Ivinhema, conforme mostra levantamento realizado pelo Ibrape (Instituto Brasileiro de Pesquisas e Desenvolvimento Institucional).

Se a eleição fosse hoje, Rogério Câmara seria eleito prefeito de Ivinhema com 47,72% das intenções de votos. Em segundo lugar está o vereador Juliano Ferro (DEM), que aparece com 39,77%. Em terceiro, aparece Professor Adir (PC do B), com 6,82%, seguido pelo também vereador Estefan (Patriota), com 4,55%, e por Gel Faccina (PT), com 1,14%.

ESPONTÂNEA

Na pergunta com resposta espontânea, Rogério Câmara também aparece na frente dos outros quatro postulantes ao cargo de prefeito de Ivinhema. Ele está com 37% das intenções de voto.

Já 33% responderam que votariam no vereador Juliano Ferro. Outros 5% disseram que votariam no Professor Adir e 1% disseram que votariam em vereador Estefan. O candidato do PT Gel Faccina não foi citado. Outros 24% disseram que votariam em branco, anulariam ou ainda estão indecisos.

REJEIÇÃO

Também de forma estimulada, a pesquisa quis saber o grau de rejeição aos candidatos que disputam o cargo de prefeito do município. Dos 300 entrevistados, a maior rejeição é do candidato do DEM Juliano Ferro, com 29%. Em seguida aparece Rogério Câmara, com 25%. A seguir, com 17%, está Professor Adir. Depois, aparece Estefan com 10%. Outros 19% não rejeitam nenhum dos candidatos.

Índice de confiança é de 95%

O levantamento do instituto Ibrape tem margem de erro de 4% para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MS-02840/2020.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 9 e 11 de novembro. Foram ouvidas 300 pessoas, com idade igual e superior a 16 anos, no município de Ivinhema.