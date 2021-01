Perspectiva: No auge do verão, dermatologista explica como prevenir câncer de pele

Programa debate a prevenção ao câncer - (Foto: Divulgação/TV Assembleia)

O Programa Perspectiva da TV Assembleia inicia o ano de 2021 falando sobre saúde e lembrando os telespectadores sobre cuidados com o maior órgão do corpo humano: a pele. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a média é de 176 mil novos casos por ano de câncer de pele. Números também divulgados anualmente pelo Instituto revelam que além da alta incidência de casos, cerca de 2.300 pessoas morrem por conta da doença – que tem a capacidade de se espalhar para órgãos vitais como o cérebro e o pulmão.

Sabendo que esta é a época do ano em que as pessoas mais procuram locais com praias, piscinas ou rios e muitas vezes ficam expostas ao sol sem qualquer tipo de cuidado, o programa entrevistou o médico dermatologista, Lucas Basmage. O profissional explicou as principais formas de identificar sinais de alerta na pele e que podem se transformar em um câncer, além de dicas sobre como prevenir a doença. Um dos fatores principais, de acordo com o especialista, e que pode fazer toda a diferença na saúde da pele, é o uso correto do filtro solar.

O dermatologista Lucas Basmage também falou sobre os cuidados que ainda devem ser tomados ao usar as máscaras para a prevenção da Covid-19, bem como a utilização correta e de higienização. O Perspectiva vai ao ar pelo Canal 9 da NET Claro, e também é disponibilizado no canal oficial do Youtube, da Assembleia Legislativa.