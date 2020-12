"Perspectiva" debate os desafios da economia de MS para 2021

Depois de um ano difícil, Mato Grosso do Sul registrou índices econômicos considerados até positivos se comparado com as demais unidades de federação. Tudo isso muito em razão da composição da matriz econômica do estado, vinda do campo. Mas, e para 2021? O que esperar? Esse debate foi tema da nova edição do programa Perspectiva, da TV Alems, com a participação do economista Mateus Boldrine Abrita, entrevistado por Lívia Machado.

Um dos problemas que preocupam, e que devem permanecer pelo menos no começo do ano que vem é a inflação. Provocada por vários fatores, como a alta do dólar e a injeção do auxílio emergencial, Mateus explica que as famílias de baixa renda são as mais atingidas, já que suas compras muitas vezes limitam-se à cesta básica.

Existe expectativa que em 2021 a economia cresça, mas que isso exige empenho dos gestores e que a pandemia não seja deixada de lado, até porque a chegada de uma vacina não tem previsão. “Países que tratam a situação com multidisciplinariedade agora colhem bons frutos, em especial na economia”, argumenta Mateus.

Mato Grosso do Sul tem a agricultura e a pecuária a seu favor. No entanto, na visão de Mateus, com um ambiente favorável a exportação, é necessário não limitar a dinâmica da economia local a produtos primários, mas processá-los ainda no estado, o que aumenta o valor agregado.

