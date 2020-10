Perspectiva aborda o tratamento de animais atingidos pelas queimadas no Pantanal

Aline Bitencourt de Oliveira Duarte, coordenadora do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, é a entrevistada desta edição - (Foto: Divulgação/TV ALEMS)

Desde o início do ciclo de queimadas no Pantanal sul-mato-grossense, relatos e imagens do sofrimento dos animais circulam pelos veículos de comunicação e pelas redes sociais. Bombeiros e voluntários atuam contra o fogo e, ao mesmo tempo, no resgate desses animais. Uma instituição que deu suporte a esse trabalho foi o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras/MS) do governo estadual – e esse trabalho é o assunto do Perspectiva.

Aline Bitencourt de Oliveira Duarte, coordenadora do Cras/MS foi a entrevistada de Lívia Machado. Ela falou sobre o deslocamento de equipes da unidade em Campo Grande para a região do Pantanal e sobre a dificuldade no tratamento dos animais. Quando encontrados vivos, explicou Aline, a desidratação era o principal sintoma apresentado.

Alguns animais chegaram a ser trazidos à Campo Grande para conclusão do tratamento, via helicóptero ou veículo terrestre, mas a maioria foi atendida na região. A coordenadora alertou que, apesar do Pantanal chamar a atenção das pessoas, muitos outros focos de incêndio existem nesta época, e também exigem igual atenção para o resgate e a recuperação dos animais.

O “Perspectiva” é exibido ao longo da programação da TV ALEMS, canal 9 da operadora Claro NET TV em Campo Grande, e em Dourados. Também é possível conferir esse e outros programas já exibidos pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.