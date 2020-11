Palmas: Cinthia Ribeiro (PSDB) é matematicamente reeleita prefeita com 36,22%

Com 98,73% das seções apuradas, a candidata do PSDB à prefeitura de Palmas, Cinthia Ribeiro, foi reeleita no primeiro turno, com 36,22% dos votos. A capital do Tocantins não tem segundo turno por ter menos de 200 mil eleitores aptos a votar.

Em segundo lugar ficou o Professor Júnior Geo, do PROS, com 14,59%. O candidato Eli Borges (Solidariedade) ficou com 12,9%, em terceiro lugar. Na sequência. Tiago Amastha Andrino (PSB), com 12,33% e Vanda Monteiro (PSL), com 8,67%.