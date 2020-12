'País tem presidente cristão, que respeita militares e deve lealdade ao povo'

O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã desta sexta-feira, 11, de comemorações do Dia do Marinheiro, no Complexo Naval de Itaguaí (RJ). No evento, o chefe do Executivo ressaltou o fato de ser cristão e valorizar o corpo de militares. "Buscar fazer a coisa certa, ser patriota, defender a democracia e a liberdade e externar a verdade não são coisas fáceis. Mas, nós somos persistentes. Hoje, o Brasil tem um presidente cristão, que respeita seus militares e deve lealdade absoluta ao seu povo. O Brasil está mudando, nós venceremos", declarou.

No evento foi feita uma apresentação dos resultados do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). Bolsonaro afirmou que a iniciativa "revela a capacidade do nosso País de projetar, construir e operar submarinos de última geração por meio de um programa abrangente e audacioso que gera milhares de empregos e dinamiza a nossa economia".

Nesta sexta, a Marinha também realizou o batismo e lançamento do submarino Humaitá (S-41) e integração das seções do submarino Tonelero (S-42). Acompanharam o presidente no evento os ministros Fernando Azevedo (Defesa), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), além de Flávio Rocha, secretário especial de Assuntos Estratégicos.

O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro (PSC), também acompanhou o evento, que contou ainda com a presença do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, e de Luís Fernando Serra, embaixador do Brasil na França.

Depois da cerimônia em Itaguaí, Bolsonaro irá para Angra dos Reis, no litoral sul do Estado, onde deve almoçar no Colégio Naval com o prefeito Fernando Jordão (MDB). Na "live" desta quinta-feira, 10, o presidente citou ainda que deve fazer uma parada na Vila Histórica de Mambucaba. O chefe do Executivo dormirá na Escola de Educação Física do Exército, no Rio, e no sábado participará de evento de formatura de oficiais da guarda marinha.