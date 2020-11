Presidente do STJ, ministro Humberto Martins - ( Foto: Estadão )

"Voto em Alagoas! Estou na terrinha para exercer a democracia através do voto! Boas eleições! O voto é o direito do cidadão no fortalecimento do estado democrático de direito! Ir às urnas é o exercício de cidadania!".

Do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, em nota distribuída à imprensa. O magistrado votou nesta manhã na Escola Educar, localizada no bairro de Ponta Verde em Maceió (AL).