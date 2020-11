Novo prefeito de Maracaju quer atender ao clamor popular melhorando urbanismo da cidade

Na última segunda-feira (16) ele concedeu entrevista a Rádio Marabá FM, do Grupo Feitosa de Comunicação - (Foto: Divulgação)

Foi caminhando pelos bairros, conhecendo mais da realidade da população e fazendo história nas ações sociais que o empresário Marcos Calderan credita sua vitória expressiva para prefeito de Maracaju. Com mais de 11 mil votos ele foi eleito no domingo, sendo 3 mil votos a mais que o adversário. Empresário, Calderan tem 53 anos, é casado tem curso superior completo e um patrimônio declarado de R$ 3.287.372,25.

O vice é Maurão, do DEM, que tem 58 anos. Os dois fazem parte da coligação + Desenvolvimento + Emprego + Futuro, formada pelos partidos PP, DEM, PSDB, PODE, SOLIDARIEDADE e PSL. Na última segunda-feira (16) ele concedeu entrevista a Rádio Marabá FM, do Grupo Feitosa de Comunicação.

“Estou há 29 anos atuando no comércio, conheço muita gente que cresceu aqui, muita gente que veio de fora cresceu, casou e constituiu família. Nesta campanha tive oportunidade impar de crescer mais como pessoa conhecendo a realidade da população da cidade, assim como em Vista Alegre”, enfatizou.

Calderan também agradeceu ao apoio da esposa, figura essencial para o sucesso da campanha. “Eu e minha esposa caminhamos juntos. Minha primeira dama foi 'top'. A Mari foi parte fundamental neste projeto ela abraçou e me ajudou muito”, afirmou. Além do vice Maurão que foi primordial para o sucesso da caminhada. "Ele é uma pessoa muito querida na cidade e isso ficou claro durante a campanha", adiantou.

O empresário conta que decidiu ser candidato após sugestão dos amigos. “Meus amigos sugeriram entrar na disputa que era hora de fazer algo pela cidade. Esta é a quarta eleição em que sou cogitado para disputar. Então já tinha percebido uma vontade dos amigos empresários e produtores, pessoal que sempre confiou na gente de que deveria participar do pleito. Eu atuo como empresário mas realizo serviços sociais em varias áreas. Ações comunitárias que sempre visaram melhorar nossa sociedade”, frisou.

Na avaliação do novo prefeito, todo candidato entra nas eleições achando que pode ganhar o jogo. “Eu confiava na vontade popular. Imaginava que tinha uma força quando as primeiras pesquisas indicaram esta possibilidade. Sabia que tinha outro candidato trabalhando. Acho que eu cai no agrado. Sempre digo todos fazem um propósito uma verdade grande. Mas acho que no meu caso e do Maurão conseguimos passar isso para o povo que entendeu e nos surpreendeu. A diferença de mais de 3 mil votos foi espetacular”, avaliou.

Entre as propostas de Calderan estão a ampliação na qualificação profissional com a chegada do curso de Agronomia na UEMS e o retorno da escola agrícola. “Temos uma forte vocação agrícola da cidade. Por isso no próximo ano teremos faculdade de agronomia da UEMS, uma vitória já obtida junto ao Governo. Além disso vamos reativar a escola agrícola, treinar e preparar os jovens. Isso é muito importante de uma maneira geral. Por outro lado quero manter o que a atual gestão fez de bom na saúde por exemplo. Vamos manter estas ações da administração atual e melhorar”, salientou.

Calderan destaca ainda que a infraestrutura como um todo será um diferencial. “Vamos fazer a reforma das praças. Tem que ocorrer passou da hora. Tinha um projeto da praça central que vamos aproveitar adaptando algo, melhorando isso aí. Vamos buscar urgente a reforma da praça central”, reforçou.

Outras medidas destacadas por ele na entrevista foram na área de urbanismo. “Temos o projeto do Bairro Feliz. Queremos cuidar de cada bairro como se fosse o centro na nossa cidade. Outro aspecto na nossa campanha foi o de proporcionar que as pessoas de Maracaju tenham um balneário. Percebo assim que as pessoas que tem carro podem, se deslocar até as cidades vizinhas como Bonito. Mas, a maioria não tem esta condição. Por isso a idéia é criar um balneário onde as pessoas possam ir até de bicicleta na cidade. Nosso País é quente. Então a meta é criar um local com lago arvoredo quiosques para que toda a família possa curtir”, sinalizou.