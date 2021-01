Novo chefe da DPU toma posse e reclama de efeito do teto de gastos sobre o órgão

O presidente Jair Bolsonaro participou no final da manhã desta terça-feira, 19, da cerimônia de posse da nova chefia da Defensoria Pública da União (DPU), no Ministério da Justiça. Em 15 de dezembro, o Senado aprovou a indicação de Daniel de Macedo Alves Pereira para chefiar a DPU com mandato de dois anos. Na votação, 46 senadores votaram a favor de seu nome e seis votaram contra.

Em seu discurso, Daniel de Macedo destacou que o melhor caminho de trabalho da DPU é atuar sem seguir narrativas políticas e em cooperação. Ele reclamou do teto de gastos que, segundo ele, teria interrompido o projeto de expansão do órgão. "Hoje a defensoria cobre apenas 29% das comarcas, seções e subseções. Essa balança está desequilibrada. A saída é matemática. A saída vai ter que ser pela via congressual. A emenda do teto - que o ministro Paulo Guedes que não nos ouça - vai ter que sofrer uma revisão ainda que seja só para a defensoria", afirmou Macedo.