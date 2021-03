No Twitter, PSDB ironiza adiamentos de pronunciamento de Bolsonaro

Novo logotipo do PSDB, que aposenta o já conhecido tucano - (Foto: Reprodução/PSDB)

Ironizando o terceiro cancelamento seguido de um pronunciamento oficial do presidente da República, o perfil oficial do PSDB no Twitter abriu uma enquete perguntando para os usuários o motivo do cancelamento. Entre as três opções de resposta estão: "mi-mi-mi", "frescura" e "covardia", em referência a recentes fala do presidente.

Nesta quinta-feira, 4, durante visita à São Simão (GO) para inaugurar trecho de ferrovia, Bolsonaro declarou: "Vocês (produtores rurais) não ficaram em casa, não se acovardaram, nós temos que enfrentar os nossos problemas, chega de frescura e de mi-mi-mi. Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas".

Na enquete, que até às 17h28 desta sexta-feira, 5, conta com 300 votos, a opção "covardia" está na dianteira, com 67,3% votos, seguida da opção "mi-mi-mi" com 24% e por último, a opção "Frescura", com 8,7%.

Os pronunciamentos vêm sendo cogitados e cancelados nos bastidores desde a última terça-feira (2). A previsão era que o presidente abordasse as medidas do governo federal de zerar PIS/Cofins sobre o óleo diesel por dois meses e sobre o gás de cozinha de forma permanente, no entanto, após o primeiro cancelamento, o mandatário afirmou que seu próximo comunicado em rede nacional trataria sobre a pandemia da covid-19 e das vacinas, mas quando questionado por um apoiador sobre a data do pronunciamento Bolsonaro evitou dizer: "vai ficar a dúvida aí".